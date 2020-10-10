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Early voting begins Monday

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:39s - Published
Early voting begins Monday

Early voting begins Monday

More than 17 million Americans have already cast ballots in the 2020 election, a record-shattering avalanche.

VIEWING AREA.

AND WE HAVE BEENWORKING HARD TO ENSURE ITS ASMOOTH PROCESS.WPTVFROM THE OKEECHOBEE BLVDBRANCH LIBRARY WITH MORE OWHAT TO EXPECT.EARLY VOTING STARTS THISMORNING AT 7 AM ALSO STARTINGTODAY YOU25 MAIL IN BALLOT DROPOFF VAAT STRATEGIC LOCATIOTHROUGHOUT THE COUNTYIN PERSON EARLY VOTING ISAVAILABLE AT 18 DIFFERENTSITES.

ACCORDING TO SUPERVISOROF ELECTIONS WENDY SARTORYLINK REGISTERED VOTERS HAVEPLENTY OF OPTIONS.WENDY (FRIDAY PRESSER RECORDEDIN HOUSE) 10:13:00 THROUGHOUTTHE COUNTY THE ADVANTAGE IS YOUDONPARTICULAR SITE, YOU CAN GO TOANY EARLY VOTING SITE IN THECOUNTYSO 29 OPTIONS IN ALL BETWEENSECURE BALLOT BOXES, BALLOTDROP OFF VANS AND IN PERSONVOTING SITES.

A REMINDERVOTING SITES ARE OPEN FROM 7TO 7 THROUGH NOVEMBER 1ST.MORE THAN 27-MILLION B




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MURTWITNESSONE RT @fox35orlando: EARLY VOTING: Starting at 7 a.m. on Monday, Central Florida residents can begin voting in-person for the 2020 General Ele… 41 minutes ago

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Joni Skibo/LaCroix RT @sussrbr: @MiamiHerald EARLY VOTING BEGINS MONDAY MORNING THE 19TH FLORIDA!! Have a plan and VOTE EARLY IN PERSON FOR #BIDENHARRIS ht… 48 minutes ago

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Joni Skibo/LaCroix RT @MiamiHerald: Early voting begins Monday. We know making informed decisions is important to you, that’s why we’re bringing you local an… 57 minutes ago

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Danielle Knox FOX 35 For me, early voting signals to final countdown to election day. But this is an election year like no other. Will y… https://t.co/9qfXW88351 1 hour ago

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Trevor D. Harvey Early Voting Begins today Monday, October 19th and runs through Sunday, November 1st...8:30am-6:30pm Daily...… https://t.co/NlrrRl8NMz 1 hour ago


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