Here’s your chance to turn bleak snowplow blades into colorful works of art
INSTAGRAM PAGES.CODY: OLATHE --DONNA: OLATHE IS CALLING FORARTISTS TO SHOWCASE TALENTS ONCITY SNOWPLOWS.YOU CAN DOWNLOAD A COLORING PAGEON THE SNOWPLOW CONTEST PAGE.POST THE COMPLETED PICTURE ONSOCIAL MEDIA.THE WINNER WILL GET A PRIZE PACKAND A PHOTO OFF WITH A PLOW OFYOUR DESIGN AND BRAGGING RIGHTS.I POSTED A LINK TO THE PLOWDESIGN INFORMATION ON MY KMBCFACEBOOK PAGE.CODY: THE SNOWPLOW IS A LITTLEPREMATURE.NICK: THE WINTER GEAR, THEWARMER COATS, THEY ARE NEEDEDTHIS MORNING.WIND CHILL VALUES IN THE 30’S,40 DEGREES AND GRANDVIEW OVER TOOVERLAND