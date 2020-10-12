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5 a.m. COVID-19 update

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A TOACHER HAS TESTED POSITIVEFOR COVID-19.MISSOURI.NEARLY 157,000 TOTAL.MORE THAN 2,500 PEOPLE HAVEDIED SINCE THE START OF THEPANDEMIC.FRIDAY KANSAS REPORTED 1,700NEW CORONAVIRUS CASES AND THEIRTOTAL IS NEAR 71,000 WITH 850DEATHS.WE'LL GET NEW NUMBERS TODAY.DONNA: COVID TESTING INWYANDOTTE WILL BE AT 78TH ANDSTATE WHERE THE KMART USED TOBE.YOU CAN GET TESTED FROM 9:00 TO3:00 MONDAY THROUGH FRIDAY.YOU NEED TO BRING SOMETHINGLIKE A PIECE OF MAIL OR WORKBADGE TO PROVE YOU WORK IN ORLIVE IN THE COUNTY..THERE ARE SEVERAL FREE TESTINGCOVID SITES, CLINICS GOING ONACROSS THE STATE LINE.LEE'S SUMMIT.GRAND VIEW.LEE SPRINGS.RAY TOWN.YOU NEED TO REGISTE




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