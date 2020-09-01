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Last day to register online to vote in California

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 00:35s - Published
Last day to register online to vote in California
Today marks the last day to register to vote online in the state of California.

DO SO ONLINE.BUT THE LAST DAY TO REGISTERONLINE IS TODAY.THE PROCESS IS SIMPLE -- YOU'LLGO TO THE SECRETARY OFSTATE'S WEBSITE THEN YOU'LL HAVETO ANSWER A HANDFUL OFQUESTIONS.YOU'LL NEED YOUR CALIFORNIADRIVER'S LICENSE OR I-D CARDNUMBER... THE LAST FOUR OF YOURSOCIAL SECURITYNUMBER... AND YOUR BIRTHDATE.THE PROCESS ONLY TAKES A FEWMINUTES.IF YOU'RE NOT ABLE TO REGISTERONLINE TODAY -- YOU CANSTILL REGISTER IN PERSON AT YOURELECTIONS OFFICE OR AT THEPOLLS ON ELECTION DAY.HEAD TO OUR WEBSITE FOREVERYTHING YOU NEED TO KNOWABOUT THE UPCOMING ELECTION ONNOVEMBER 3RD.




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