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Armenians from Bakersfield and Glendale Protest Outside Congressman Kevin McCarthy's Office

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 02:23s - Published
Armenians from Bakersfield and Glendale Protest Outside Congressman Kevin McCarthy's Office

Armenians from Bakersfield and Glendale Protest Outside Congressman Kevin McCarthy's Office

Armenians from Bakersfield and Glendale Protest Outside Congressman Kevin McCarthy's Office

THANKS DANIELLE..

I'M HEREOUTSIDE REP.

KEVINMCCARTHY'S OFFICE..

JOINED BYIN SUPPORT OF THERESOLUTION..AD LIBSINCE THE RESURGENCE OF CONFLICTBETWEENARMENIA AND AZERBAIJAN ONSEPTEMBER 27, HUNDREDS OFARMENIANSHAVE TAKEN TO THE STREETS OF LOSANGELES AND FRESNOCOUNTIES TO PROTEST AND BRINGAWARENESS TO THE VIOLENCE.THE ARMENIAN CONSULATE IN LOSANGELES TOLD 23ABC, THAT22 ARMENIAN CIVILIANS HAVEBEEN KILLED.

ON THE AZERI SIDE,24 CIVILIANS KILLED, ACCORDINGTOTHE AZERBAIJAN CONSULATE IN LOSANGELES WEBSITE.REPORTING LIVE IN SOUTHWESTBAKERSFIELD..

KRISTIN VARTAN..23ABC..

CONNECTING YOU..MANY PEOPLE ARE OPTING FORMAIL-IN BALLOTS THIS YEAR..

ANDONE OF THE MANY THINGS TO KEEPIN MIND WHEN YOU'RE FILLINGOUT THE BALLOT -- IS YOURSIGNATURE.23ABC'S KALLYN HOBMANN TAKES ALOOK AT A RUMOR ABOUT HOW YOUSIGN THE BALLOT AND WHY IT COULDBE DEEMED INVALID.THE WAY WE SIGN OUR NAMES CANCHANGE OVER TIME.

SO WHAT




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