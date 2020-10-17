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Chiefs face the Bills in Monday afternoon game

Video Credit: KMBC - Duration: 01:16s - Published
Chiefs face the Bills in Monday afternoon game
Chiefs face the Bills in Monday afternoon game

AN IMPACT DAY WITHTHUNDERSTORMS.ROB: THE CHIEFS AND THE BUFFALOBILLS FACE OFF TODAY.THEY’RE TWO OF THE TOP TEAMS INTHE AFC, AND BOTH TEAMS HAVESOMETHING TO PROVE.THEY’RE BOTH 4-1, COMING OFFLOSSES IN WEEK 5.THE CHIEFS FELL TO THE RAIDERS,WHILE THE BILLS WERE BLOWN OUTBY THE TITANS LAST TUESDAYTHAT GAME WAS THE REASON THECHIEFS-BILLS GAME WAS MOVED FROMIT’S ORIGINALLY SCHEDULED DAY OFLAST THURSDAY TO THIS AFTERNOON,WITH A 4:00 P.M.

KICKOFF.THE PLAYERS ARE READY TO GO, NOMATTER WHEN AND WHERE THEY PLAY.HPATRICK: HOPEFULLY PEOPLEARE ABLE TO WATCH IT WHEN THEYGET OFF OF WORK.WE HAD TO BE ABLE TO EXPECT THEUNEXPECTED.IT WILL BE A MONDAY GAME -- OURTHIRD MONDAY GAME IN FOURWEEKS.WE ARE EXCITED TO PLAY IN FRONTOF EVERYBODY IN PLATE A GREATFOOTBALL TEAM.




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