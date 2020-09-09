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3-vehicle crash near Kansas City, Kansas, closed I-435 for most of morning commute

Video Credit: KMBC - Duration: 00:59s - Published
3-vehicle crash near Kansas City, Kansas, closed I-435 for most of morning commute

3-vehicle crash near Kansas City, Kansas, closed I-435 for most of morning commute

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THE WEEK.ALL RIGHT, NICK TAKES SO MUCH ASWE TAKE A LOOK AT YOUR FIRSTALERT TRAFFIC AT 8:47.WE ARE STILL SEEN.IS TRYING TO CLEAR THISACCIDENT.WE HAVE SOUTHBOUND 435 AT 87THSTREET TWO SEMIS A PASSENGERVEHICLE INVOLVED BOY.LOOK AT THAT VEHICLE JUSTMANGLED ALMOST COMPLETELYDESTROYED.IT LOOKS LIKE IT DOES LOOK LIKETHOUGH THEY HAVE PULLED AWAYWITH ONE OF THE SEMIS.SO HOPEFULLY WE ARE FINALLY IN%THE FINAL WRAP-UP STAGES OFTHIS.HOWEVER BIG PROBLEMS WITH THEBACKUP IS THEY’RE REROUTINGTRAFFIC AT 87TH STREET ALL THEWAY BACK TO SHAWNEE MISSIONPARKWAY.AND NOW IT’S SHAWNEE MISSIONPARKWAY.WE HAVE ANOTHER ACCIDENT LOOKSLIKE A SEMI AND A VEHICLEINVOLVED.THERE MAY BE SOMEBODY TRYING TOTURN OUT OF THAT RIGHT TURNLANE.AND THIS IS ONLY ADDING TO THEMISERY OF I-435 THAT’S NOWBACKED UP BE ON SHAWNEE MISSIONPARKWAY EASING BACK TOWARDSJOHNSON DRIVE AGAIN WITH THAT.WE’RE LOOKING AT STILL 45 MINUTEDRIVE TIME DELAY, IF YOU GO PASTSHAWNEE MISSION PARKWAY FOR SUREAND STAY ON




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