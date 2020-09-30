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California fire destorys 25 homes

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:37s - Published
California fire destorys 25 homes

California fire destorys 25 homes

More than 25 homes are now destroyed in Colorado's Calwood fire.

The fast-moving blaze near boulder has burned nearly 9,000 acres and is only 15% contained.

FIRE.THE FAST-MOVING BLAZE NEARBOULDER HAS BURNED NEARLY9-THOUSAND ACRES AND IS ONLY15% CONTAINED.RIGHT NOW - - THOUSANDS OFPEOPLE HAVE BEEN FORCED OUT OFTHEIR HOMES.BOULDER COUNTY OFFICIALS SAYIT'S THE BIGGEST WILDFIRE INTHE COUNTY'S HISTORY.AND BACK HERE IN SOUTHERNNEVADA- - THE BUREAU OF LANDMANAGEMENT WANTS TO REMIND YOUTHAT FIRE RESTRICTIONS ARESTILL IN PLACE.WEATHER CONDITIONS IN OTHERPARTS OF THE STATE HAVE LEAD TOSOME RESTRICTIONS BEING EASED --SUCH AS ALLOWING CAMPFIRES.BUT- -THAT IS NOT TRUE FOR OURAREA- -AS WE CONTINUE TO SEEHOT, DRY WEATHER....ADLIB WITH JUSTIN




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