Hombre se declara culpable de incendio provocado en el Condado de Shasta Video Credit: KHSL - Published 4 minutes ago Hombre se declara culpable de incendio provocado en el Condado de Shasta Un sospechoso de provocar varios incendios en el 2018 en el Condado de Shasta, se declaró culpable y enfrenta más de 40 años en prisión. 0

shares ShareTweetSavePostSend Pg&e. ### un hombre del condado de shasta acusado de incendio premeditado y asesinato durante un estado de emergencia se declaó culpable. Los fiscales dicen que samuel scholfield recibiá una sentencia de 40 años a cadena perpetua a cambio de su declaracón. Scholfield admitó haber provocado incendios que quemaron casas y estructuras en cottonwood y anderson entre julio y octubre de 2018... cuando el condado de shasta estaba en estado de emergencia debido al incendio carr. Barcie miller, de 86 años, de chopo, muró en uno de los incendios. Scholfield seá sentenciado formalmente





You Might Like

Tweets about this