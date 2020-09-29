Numbers: The CDC's current estimate of COVID-19 fatality rate by age
Numbers: The CDC's current estimate of COVID-19 fatality rate by age
Here's the current CDC estimate of the COVID-19 fatality rate, taking into account asymptomatic infections.
SURVIVINGCORONAVIRUS IN THEU-S.A CAVEAT OFF THETOP, THE C-D-C SAYSTHIS IS NOT APREDICTION ABOUTTHE EXPECTEDEFFECTS OF COVID-19.INSTEAD, THIS ISTHEIR CURRENT BESTESTIMATE.
WHICHWILL BE UPDATED ASTIME GOES ON, ASMORE IS LEARNED.ALSO, THESENUMBERS DO NOTINCLUDE PEOPLE 80AND OLDER.HERE IT IS.THESE ARE BY AGEGROUP.AND THESE ARE THEESTIMATES OFPEOPLE WHO ARESURVIVING, AMONGALL PEOPLE WHO GETCORONAVIRUS...INCLUDING PEOPLEWHO DO NOT SHOWSYMPTOMS.HERE ARE THOSENUMBERS SHOWN ADIFFERENT WAY.HERE'S THE CURRENTBEST ESTIMATE OFHOW MANY PEOPLEARE DYING FROM ACOVID-19 INFECTION.AND AGAIN, THESEESTIMATES INCLUDEALL INFECTIONS, NOTONLY THOSE THATARE CONFIRMED WITHA POSITIVE TEST.AND AGAIN, THE C-D-CESTIMATES DID NOTINCLUDE PEOPLE 80AND OLDER.WE HAVE THOSENUMBERS UP IN ASTORY ON NBC 26 DOTCOM."PLACES LIKE BARSAND RESTAURANTSARE OFF