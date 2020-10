30 लाख सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का दीवाली HT Digital Content - Duration: 02:11s - Published 5 minutes ago Video Credit:- Duration: 02:11s - Published 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का दीवाली मोदी सरकार ने दीवाली से पहले 30 लाख सरकारी कर्मचारियों (नॉन गजेटेड) को बोनस देने का फैसला किया है। केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इससे सरकार पर 3,737 करोड़ रुपये का बोझ आएगा। मंत्री ने बताया कि विजयदशमी या दुर्गा पूजा से पहले ही 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपये के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए एक ही किश्त में बोनस दिया जाएगा। 0

