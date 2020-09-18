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Winthrop hires COVID-19 inspector

Video Credit: WCVB - Duration: 00:44s - Published
Winthrop hires COVID-19 inspector
Winthrop has hired a COVID-19 inspector.

IS LIVE AT THE STATEHOUSE.JENNIFER: WINTHROP HAS CREATED ANEW JOB TO TRY TO HELP CONTROLTHE SPREAD OF THE VIRUS.WINTHROP WAS ON THE LIST OF MORETHAN 60 CITIES AND TOWNS IN THERED ZONE LAST WEEK, AND THATWASN’T THE FIRST TIME THEY WERELABELED A HIGH-RISK COMMUNITY.OFFICIALS HIRED A NEW PART-TIMETEMPORARY COVID INSPECTOR.THAT PERSON MAY FOLLOW UP ONCOMPLAINTS ABOUT LARGE PARTIES,AND TWO CITATIONS HAVE BEENHANDED OUT IN WINTHROP FORPARTIES SO FAR.THEIR PRIMARY JOB WILL BEEDUCATING THE PUBLIC ABOUT STATEAND LOCAL REGULATIONS, REMINDINGPEOPLE TO WEAR MASKS, EVEN WHENTHEY ARE OUTSI




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