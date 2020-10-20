Breonna Taylor jury gets permission to speak
Breonna Taylor jury gets permission to speak
A Kentucky judge has given former members of the grand jury permission to speak publicly about the Breonna Taylor case.
ABC's Alex Perez has the details in today's GMA First Look.
TAYLOR CASE.ABC'S ALEX PEREZ HAS THEDETAILS IN TODAY'S GMA FIRSTLOOK.IN THIS MORNING'S GMA FIRSTLOOK, AN ABC NEWS AND COURIERJOURNAL EXCLUSIVE.MICHAEL STRAHAN GOES ONE-ON-ONEWITH SERGEANT JONATHANMATTINGLY THIS MORNING ON GMA,ONE OF THE THREE OFFICERSINVOLVED IN THE SHOOTING OFBREONNA TAYLOR.STRAHAN: "THERE'S BEEN MARCHES,THERE'S BEEN PROTESTS.WHAT WAS YOUR FEELINGS,WATCHING ALL THAT UNFOLD AFTERTHIS?" MATTINGLY: "MOSTLYFRUSTRATION.BECAUSE THERE WAS SO MUCHMISINFORMATION OUT.BECAUSE THIS IS NOT RELATABLETO GEORGE FLOYD.IT'S NOTHING LIKE IT.THIS IS NOT AHMAUD ARBERY, IT'SNOTHING LIKE IT.IT'S NOT A RACE THING, LIKERETURN FIRE.THIS IS NOT USHUNTING SOMEBODY DOWN, NOTKNEELING ON A NECK.THIS IS NOTHING LIKE THAT."COMING UP AT 7AM, WE'LL HAVE ALIVE REPORT ON THE LATESTDEVELOPMENTS IN THEINVESTIGATION.PLUS MUCH MORE OF THATEXCLUSIVE INTERVIEW.WITH YOUR GMA FIRST LOOK, I'MALEX PEREZ, ABC NEWS, CHICAGO.TIME NOW IS X:XX --A NEW WAY TO KN