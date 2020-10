Arrestan al mismo hombre dos veces por robo a vehículo Video Credit: KHSL - Published 2 days ago Arrestan al mismo hombre dos veces por robo a vehículo Un hombre fue arrestado en dos ocasiones separadas el mismo día por abrir automóviles y robarles. 0

shares ShareTweetSavePostSend La poliía de chico arresó a un presunto ladón de autos dos veces en un ía. El primer incidente ocurró afuera de chico natural foods ayer tarde por la mañana, cuando la íctima vio el robo en proceso y llaó a la poliía. Los oficiales encontraron a kaya jay prather- miller, le dieron una citacón para comparecer ante el tribunal y lo dejaron ir. Luego, en la noche, la poliía dice que prather- miller fue arrestado nuevamente, irrumpiendo en autos en un complejo de apartamentos cerca de las carreteras 32 y 99. Esta vez fue a la árcel por un delito





