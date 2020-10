Aún estamos bajo peligro de incendios Video Credit: KHSL - Published 3 minutes ago Aún estamos bajo peligro de incendios Continúa la advertencia de incendios de bandera roja hasta el miércoles. Esto es para el valle, Foothills y porciones de la Sierra. La combinación de vientos fuertes, baja humedad y temperaturas cálidas genera condiciones críticas. Vientos soplando desde el norte entre 15 y 25 mph, ráfagas de vientos alcanzando entre 30 y 45 mph. La humedad esta entre el 5 y 20 porciento. 0

Condiciones secas y ventosas esta semana. Las temperaturas áximas disminuyeron entre 5 a 10 grados debido a un sistema de baja presón pasa por encima de nosotros. Temperaturas áximas en las zonas montañosas: mediados 70's, bajos 80's temperaturas áximas en el valle: mediados 80, bajos 90's. Un sistema de alta presón al oeste de nosotros esá generando condiciones secas. Contiúa la advertencia de incendios de bandera roja hasta el mércoles. Esto es para el valle, foothills y porciones de la sierra. La combinacón de vientos fuertes, baja humedad y temperaturas álidas genera condiciones cíticas. Vientos soplando desde el norte entre 10 y 20 mph, áfagas de vientos alcanzando entre 30 y 40 mph. La humedad esta entre el 10 y 20 porciento. Tenemos un aviso de helada que entra en efecto durante la noche para el condado de lassen y plumas.





