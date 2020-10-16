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Presidents in South Florida: Trump and Obama coming to town

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:30s - Published
Presidents in South Florida: Trump and Obama coming to town
President Donald Trump will cast his vote on Saturday in West Palm Beach.

RALLIES - ONE IN THE VILLAGESAND THE OTHER IN PENSACOLA.HE'S THEN SCHEDULED LAND INWEST PALM BEACH WHERE THEWHITE HOUSE SAYS PRESIDENTTRUMP WILL VOTE EARLY ONSATURDAY.DEMOCRATIC CHALLENGER JOEBIDEN IS ALSO PUTTING A LOT OFFOCUS ON FLORIDA THIS WEEKEND.TOMORROW, FORMER PRESIDENTBARACK OBAMA WILL HOLD ANEVENT IN MIAMI IN SUPPORT OFHIS FORMER VICE PRESIDENT.THIS IS THE FIRST WEEK THATOBAMA HELD IN-PERSON CAMPAIGNEVENTS FOR BIDEN.

THEDEMOCRATIC NOMINEE HIMSELF ISALSO EXPECTED TO RETURN TO THECAMPAIGN TRAIL.FROM THE PEWS TO THE




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