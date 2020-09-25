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Operation Football Game of the Week: McKeesport vs. Thomas Jefferson

Video Credit: WTAE - Duration: 01:03s - Published
Operation Football Game of the Week: McKeesport vs. Thomas Jefferson
Operation Football Game of the Week: McKeesport vs. Thomas Jefferson

JUNKER PREVIEWS OUR GAME OF THEWEEK.GUY: WHAT A GORGEOUS NIGHT FORTHE FINAL REGULAR SEASON I DAYOF A SHORTENED HIGH SCHOOLFOOTBALL SEASON.ONLY 44 TEAMS TOTAL WILL MAKETHE PLAYOFFS THIS YEAR.THAT IS THE SMALLEST AMOUNTSINCE 1995.THE MCKEESPORT TIGERS VISITTHOMAS JEFFERSON TONIGHT.THEY WOULD LIKE TO BE ONE OFTHOSE 44 TEAMS.THEY WOULD HAVE TO MAKE IT AS AWILDCARD TEAM.THE WILD-CARD TEAMS IN 4A WOULDBE SELECTED BY THE WPIALCOMMITTEE.IT IS A LOT MORE COMPLICATEDTHAN IN A NORMAL SEASON.IT IS ALSO A DIFFICULT PATHFOR MCKEESPORT.THOMAS JEFFERSON IS NUMBER ONEIN THE STATE IN 4A FOOTBALL.THEY ARE DEFENDING STATECHAMPIONS.SINCE 2004, THEY HAVE LOST ONLYONE HOME GAME HERE IN THESTADIUM.IT SHOULD BE A GOOD ONE.TJ IS 5-0, MCKEESPORT IS 5




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