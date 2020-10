WAAY 31 en español 26 de octubre Video Credit: WAAY ABC Huntsville, AL - Published 42 seconds ago WAAY 31 en español 26 de octubre 0

shares ShareTweetSavePostSend Buenas tardes! Gracias por estar con nosotros este lunes 26 de octubre. Estas viendo waay 31 en español. Traido a ustedes por la universidad de athens state. Yo soy alexandra torres-perez aqui con las noticias principales de hoy. Hay casi 159 mil casos confirmados de coronavirus en el estado. Tambien hay otro casi 27 mil casos probable y 2 mil 680 muertes. Mas de 74 mil personas han recuperado del virus. El condado de morgan supero 4 mil casos de coronavirus este fin de semana. Es un aumento de casi 6 por ciento en la ultima semana. El alcalde de decatur dijo que el condado añadio 130 casos nuevos desde el viernes. Hospitalizaciones en el condado llego a un record este viernes con 39 pacientes con coronavirus. Hoy ese numero bajo a 37. Pero oficiales en el hospital de decatur-morgan dicen que estan preocupados de su capacidad de camas para la unidad de cuidados intensivos. Ellos solo tienen 19 camas pero estan viendo como un promedio de 18 pacientes. El hospital si tiene un plan para crear 8 camas mas. Tambien solicitaron fondos de fema para comprar 12 camas nuevas. El ltimo aumento de infecciones por coronavirus ha elevado el promedio de siete das de nuevos casos diarios a niveles nunca vistos desde que comenz la pandemia. Waay 31's maria leal reporta. El promedio de siete das de casos nuevos lleg a 68 mil 767 el domingo. Superando el pico anterior de 67.293 casos reportado el 22 de julio. Los dos das ms altos de casos nuevos fueron viernes y sbado, con ms de 83 mil casos nuevos cada da. El departamento de salud de alabama espera recibir palabra sobre su plan de distribucion para la vacuna contra el coronavirus tan pronto como mañana. . El plan fue submitido al gobierno federal hace 2 semanas. Va ser publicado al publico cuando el plan sea aprobado y finalizado. Las escuelas de la ciudad de huntsville comenzaron su primera semana de un horario normal para estudiantes tradicionales. Ahora estudiantes van a ir al salon por 5 dias de la semana. Antes tenian que intercambiar entre clases virtuales y en persona. Hay protectores alrededor de cada escritorio. Si hay un brote en una escuela -- el distrito dice que estudiantes van a tomar clases remotamente por un periodo. Estudiantes virtuales pueden regresar al salon cuando el semestre termine. Si estudiantes prefieren clases en linea -- pueden matricularse para esas clases virtuales para el proximo semestre. En mientras tanto -- es la situacion opuesta para la escuela secundaria del condado de lawrence. Clases van a ser virtuales por 2 semanas hasta el 6 de noviembre. Oficiales dicen el cambio es por cuestiones de personal. Pero no dijeron cuantos empleados estan bajo cuarentena. Hay 12 casos positivos y casi 150 estudiantes y empleados bajo cuarentena en las escuelas de la ciudad de decatur. 6 de los casos son estudiantes. Los otros 6 son empleados. El distrito dice que no tienen planes para cambiar a clases virtuales en este momento. El tablero de casos de coronavirus de escuelas va ser publicado esta semana. El departamento de educacion del estado esta entrenando enfermeras en como reportar casos. Esperamos aprender mas detalles el jueves. Al regresar -- las acciones varias ciudades en la parte norte de alabama estan tomando despues que el monumento confederado de huntsville fue relocalizado. Este hombre -- quien antes era un oficial de correcional del condado de limestone -- ahora esta en la carcel. James hardaway esta siendo acusado de conducta sexual inapropiada con 3 prisioneros mientras estaba trabajando como oficial de la carcel. Tambien enfrenta acusaciones de usar su posicion para solicitar o recibir favores sexuales de las victimas. Hardaway fue arrestado el viernes y ahora esta libre bajo fianza. El consejo municipal de la ciudad de albertville va discutir el monumento confederal en su ciudad esta tarde. El consejo se va reunir a las 6:30 de la tarde. Manifestantes en contra y para mover el monumento se han reunido afuera del tribunal por semanas. Esto viene despues que el monumento confederal de la ciudad de huntsville fue reubicado la semana pasado. Habian protestas por meses! El monumento ahora esta en el cemeterio de maple hill. Donde varios soldados confederados fueron sepultados. La oficina del fiscal general de alabama esta revisando si las acciones de la ciudad violaron la ley para preservar monumentos del estado. En mientras tanto -- manifestantes en florence todavia estan llamando para la reubicacion del monumento confederado de la ciudad. La ciudad esta esperando por permiso de la comission para ir a la propiedad y relocalizarlo. La comision no ha dicho nada sobre el permiso. La ciudad tambien le pidio permiso a la comision de la preservacion de monumentos. Pero la comision ya ha dijo que no tiene jurisdicion de los monumentos. Bueno eso es todo por hoy. Para cobertura en que puedes contar, vaya a waay tv punto com. Aqui pueden ver algunos de los reportajes disponibles incluyendo porque oficiales de salud estan preocupados de la gripe durante la pandemia. Vamos a traerte las ultimas noticias en español cada dia de





