Bomberos del Condado de Shasta combaten varios incendios el domingo Video Credit: KHSL - Published 2 days ago Bomberos del Condado de Shasta combaten varios incendios el domingo El domingo cuatro incendios mantuvieron a las cuadrillas de bomberos ocupadas. Los fuertes vientos volvieron a los incendios peligrosos pero lograron avanzar rápidamente en su contención. 0

shares ShareTweetSavePostSend Se desataron varios incendios este domingo manteniendo a los bomberos ocupados en el condado de shasta. En este mapa le mostramos los cuatro incendios todos impulsados por fuertes viertos. Veamos uno por uno. El incendio dersch esá quemando al este de anderson.. El incendio es de 133 acres y esta 90 porciento contendó. Los equipos anticipan que terminen de contenerlo totalmente el ía de hoy. Los oficiales del alguacil arrestaron a caleb eckert cuando respondieron a un incidente de violencia doéstica en el rea donde comenó el incendio. Se dice que eckert prendó en llamas un veículo, resultando en un incendio.### equipos tambén estuvieron trabajando en apagar lo que queda del incendio point y el incendio olinda, ambos quemando al oeste de cottonwood. El incendio point es de 275 acres y esta 90 porciento contenido. El departamento de alguacil ha levantado todas las advertencias de evacuacón para elárea.### y el incendio olinda ahora esá 100 porciento contenido luego de quemar cinco acres. Alrededor de las seis de la tarde, oficiales levantaron todas las rdenes de evacuacón y cierres de carreteras. Ninún hogar fue destruido en ninguno de los incendios.





