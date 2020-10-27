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Judge Barrett Confirmation wrap

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 01:34s - Published
Judge Barrett Confirmation wrap
Judge Barrett Confirmation wrap

IN THE MAKING, AFTER RUTHBADER GINSBERG'S DEATH INSEPTEMBER,REPUBLICANS WORKED TO FILL HERSEAT WITH CONEY BARRETT,MAKING HER THE THIRD JUSTICEPRESIDENT TRUMP HAS APPOINTEDDURING HIS PRESIDENCY.

TODAY THECONFIRMATIONHEARING AT TIMES BECAME VERYHEATED..BEFORE THE VOTE TODAY SEVERALSENATORS SPOKE IN REGARDS OFTHE PROCESS OF HOW BARRETT HASBEEN CONFIRMED.

MANYDEMOCRATS INCLUDING CHUCKSHUMMER SAID THAT THEPROCESS WAS RUSHED AND SHOULDNOT HAVE TAKEN PLACEDURING A PRESIDENTIAL ELECTIONYEAR.

SHUMMER STATED"THE AMERICAN PEOPLE WILL SUFFERCONSEQUENCESOF JUDGE BARRETTS FAR RIGHT OUTOF MAINSTREAMVIEWS FOR GENERATIONS".DESPITE THEIR OBJECTIONS BARRETTWAS CONFIRMED IN A 52TO 48 VOTE..

HOUSE MAJORITYLEADER MITCH MCCONNELL SAIDTHE REPUBLICANS DID WHAT THEYWERE ALLOWED TO DOSOT:MITCH MCCONNELL/SENATEMAJORITY LEADERNOT A SINGLE SENATE RULE HASBEENBROKEN NOT ONE AND THEY MADEONE FALSE CLAIM THAT A COMMITTEEPROCEDURE WHICH WAS DISMISSEDTHE PROCESS COMPLIES ENTIRELYWITH THECONSTITUTION AND WE DON'T HAVEANY DOUBT IF THE SHOE WAS ON THEOTHERFOOT WE WOULD BE CONFIRMING ANDHAVE NO DOUBT ID THE SHOE WAS ONTHE OTHER FOOT IN 2016 THEYWOULD HAVE DONE THE SAME THING.AND COMING UP TONIGHT AT 11PMWE'LL HAVE REACTION ONTODAYS CONFIRMATION.

FOR NOW INBAKERSFIELDLEZLA GOODEN 23ABC NEWS.AT THE 23 ABC LIVE CENTER NOWWITH SOME REACTIONS TO




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Thorn_Run

Thorn Run Partners The Senate will convene today to wrap up its confirmation process for Judge Amy Coney Barrett's nomination to the U… https://t.co/Ojb0UNkSd9 11 hours ago

ParentalWorldKn

ParentalWorldKnowled RT @EpochTimes: The #ConfirmationHearings for #SCOTUS nominee Judge #AmyConeyBarrett will wrap up on Oct. 15. The committee is expected to… 1 week ago


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