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Mahomes, Mayor Lucas pushing to get Raptors to play NBA season in Kansas City

Video Credit: KMBC - Duration: 00:53s - Published
Mahomes, Mayor Lucas pushing to get Raptors to play NBA season in Kansas City
Mahomes, Mayor Lucas pushing to get Raptors to play NBA season in Kansas City

AFC EAST PICKOFFS AT NOON.WELL, COULD AN NBA TEAM CALLEDKANSAS CITY HALL NEXT SEASON IFPATRICK MAHOMES A MAYOR QUINTONLUCAS HAVE A SAY WELL THAT COULDVERY WELL BE THE CASE REPORTSONLINE SHOW THE TORONTO RAPTORSARE LOOKING FOR A NEW HOME NEXTSEASON.THAT’S BECAUSE TRAVEL BETWEENCANADA AND THE US IS BAND RIGHTNOW WITH COVID-19.TEEN THERE ARE REPORTSLOUISVILLE COULD BE CONSIDERED ASPOT THE HOME SWEETED BRING THEMTO CASEY.MARRY.LUKE HAS RESPONDED WORKING ON ITAND THERE’S BEEN INTEREST TO INBRINGING AN NBA TEAM TO KANSASCITY IN RECENT YEARS WILLMONITOR SITUATION SERIOUSLY ANDBRING YOU THE VERY LADIES, THISIS A SERIOUS SITUATION.I THINK WE NEED A BASKETBALLTEAM, BUT I WANT ONE TO STAY.THAT’S RIGHT, AND WE’VE HADEXHIBITION GAMES IN THE BIGTEAMS.COME TO TOWN.I WANT ONE.THAT’S MORE LONG-TERM.MAYBE LIKE IN OKC DEAL WHERE YOUSHOW THAT YOU KNOW, WE LOVE YOUKNOW, NBA WE BRING HIM HERE ANDTHEN THEY GO BACK AND THEN WEGET OUR OWN TEAM.MAYBE IT’S A SITUATION LIK




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