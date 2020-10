WAAY 31 en español 27 de octubre Video Credit: WAAY ABC Huntsville, AL - Published 2 minutes ago WAAY 31 en español 27 de octubre 0

shares ShareTweetSavePostSend Buenas tardes! Gracias por estar con nosotros este martes 27 de octubre. Estas viendo waay 31 en español. Traido a ustedes por la universidad de athens state. Yo soy alexandra torres-perez aqui con las noticias principales de hoy. La gobernadora kay ivey declaro el estado de emergencia debido a la tormenta zeta. Mientras no se espera que tenga mucho impacto en albama. La gobernadora dice que quiere asegurar que esten preparados para responder. Se espera que la tormenta toque tierra mañana por la tarde en louisianna. Despues va cruzar a mississippi hacia alabama. Si veremos algunos impactos en la parte norte de alabama. Empezaremos a ver lluvia mañana especialmente por la noche. En total veremos entre 2 a 4 pulgadas de lluvia con mas lluvia en el area de sand mountain. Hoy el presidente de la comision del condado de madison hablo sobre la reubicacion del monumento confederado. Dale strong nos dijo que el proceso fue legal porque el comite de la preservacion de monumentos no respondio a la solicitacion de la comision en 90 dias. Strong añadio que la ciudad y comision ambos pensaron que reibocar el monumento al cementerio de maple hill fue lo mejor para la comunidad. La ciudad dice que costo como 37 mil dolares para mover el monumento. En este momento-- no es claro si el fiscal general va multar la ciudad 25 mil dolares por romper la ley de preservar monumentos. En mientras tanto -- la ciudad de alberville presento una resolucion para reubir su monumento confederado. Pero residentes en la ciudad estan partido en que hacer. Miembros del consejo municipal dicen que necesitan tiempo. Pero no dijeron cuando van hacer una decision. Amy coney barrett tomo posesiono como magistrada de la corte suprema hoy. Waay 31's maria lea reporta. Varios oficiales de alabama felicitaron la decision de confirmar barrett como magistrada. El senador democratico doug jones quien nunca se reunio con barrett dijo que el voto en contra de la confirmacion porque ocurrio dias antes de la eleccion general. . Las elecionnes presidenciales ocurren el proximo martes! Pero miles de personas ya estan votando! El condado de madison dice que esta viendo un aumento de mas de 250 por ciento en votos de ausencia y todavia tienes 2 dias para solicitar un bolete ausente! Algunos votantes tuvieron que esperar horas para votar en ausencia. El ultimo dia para entregar su bolete ausente es el lunes 2 de noviembre. El estado de alabama añadio 738 casos nuevos de coronavirus. Ahora hay mas de 159 mil casos confirmados y otros casi 27 mil casos probables. Casi 2 mil 700 personas han fallecido por el virus. El superintendent e de escuelas del condado de morgan esta bajo cuarentena. Robert elliott junior dio positivo ayer. El distrito dice que fue al doctor por lo que el pensaba era una infeccion sinusal la prueba era una precaucion. La escuela de mars hill bible en florence va tener clases virtuales por el resto de la semana por un brote de coronavirus. Si sabemos que al menos 1 jugador de futbol americano en la escuela dio positivo y que varios otros jugadores estan bajo cuarentena. Pero no sabemos cuantos casos hay en total. El distrito espera resumir clases en persona el lunes. Las escuelas de la ciudad de fayetteville confirmo otro caso de coronavirus. Era un estudiante en la escuela de ralph askins. El distrito contacto personas que fueron expuesto -- pero no dijeron cuantos fueron impactados. Un lider de la comunidad esta en riesgo de ser deportado. Como ustedes lo pueden ayudar al regresar. Oficiales estan buscando por estos 2 hombres quien ellos creen robaron pistolas de carros estacionados en hoteles a traves el estado. La policia de tuscaloosa creen que ro-daryus mitchell and jae-vontea taylor fueron involucrados en como 50 robos de autos en este mes. Algunos de los robos ocurrieron en huntsville y decatur. . En mientras tanto -- este dueño de una gasolinera en athens fue arrestado tras perseguir y dispararle a un cliente quien el creia estaba robando su gasolina. Oficiales del condado de limestone dicen que philip stewart persiguio el cliente con su propio carro. Stewart despues confeso en chocar su carro contra la camioneta del cliente a proposito y dispararle durante la persecuccion. El ahora enfrenta cargos de intento de homicidio. Investigadores todavia estan revisando evidencia para ver si el cliente estaba robando gasolina. Un lider comunitario esta en riesgo de ser deportado. Rodney smith junior es conocido por su servicio. El le corto grama a personas que necesitaban ayuda en cada estado en el pais. Tambien fundo la organizacion raising men and women lawn care service para que niños puedan ayudar personas en su comunidad. El ha vivido la mayoria de su vida aqui en huntsville. Pero nacio en bermuda. Recientemente su applicacion para una visa de eb 1 fue rechazada. Ahora esta preguntando por letras de la comunidad sobre su servicio para apelar la decision. El tiene hasta el 7 de noviembre para recibir y enviar las letras. Una panaderia en albertville se esta preparando para el dia de los muertos. Estan preparando pan de muerto cual juega un papel importante durante las celebracciones. El pan esta decorado especialmente con una figura que representa el espiritu de la persona a la que se dedica. El pan despues se coloca en la ofrenda para dar bienvenida a los muertos a casa. El pan puede ser diseñado de diferentes maneras. La panaderia guelaguetza tiene 2 tiendas en albertville and kilpatrick. Bueno eso es todo por hoy. Para cobertura en que puedes contar, vaya a waay tv punto com. Aqui pueden ver algunos de los reportajes disponibles incluyendo como la pandemia esta afectando el aprendizaje de estudiantes en la ciudad de decatur. Vamos a traerte las ultimas noticias en español cada dia de lunes a viernes. Que





