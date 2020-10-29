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She a jigsaw puzzle pro and Farnham's oldest resident

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 01:54s - Published
She a jigsaw puzzle pro and Farnham's oldest resident

She a jigsaw puzzle pro and Farnham's oldest resident

Josephine Battaglia is not afraid of a challenge.

What's puzzling is how she got hooked on her jigsaw puzzle hobby.

She says "I was bored." Josephine Battaglia is not afraid of a challenge.

THESE MONTHS.OUR MIKERANDALL HEADSTO THE VILLAGEIN FARNHAM TOMEET A WOMANWHO'S BEENFILLING UP HERSPARE TIME --PIECE BY PIECE.SHE'S NOTAFRAID OF ACHALLENGE-THAT'S FORSURE."I WANT TO BEBUSY ALL THETIME"WHAT'SPUZZLING ISHOW JOSEPHINEBATTAGLIA GOTHOOKED ON THISHOBBY."I JUST HAVE TODO THINGS ICAN'T JUST SITAROUND"ONCE SHESTARTED SHECOULD STOP."FRIENDS ANDFAMILY KEPTGIVING MEPUZZLES"JO'S BEEN DOINGJIGSAW PUZZLESFOR A LONGTIME..."I STARTED ON ACARD TABLE ANDTHEN AS THEPUZZELS GOTBIGGER I HAD TOGET A LARGERTABLE."SHE'S PUTTOGETHERMORE THAN 50OF THESE MINDBENDERS..."YOU NEED A LOTOF PATIENCE"HER FINISHEDPUZZLES HANGTHROUGHOUTHER HOME..."THIS WAS ATOUGH ONE,VERY TOUGH"A TESTEMENT TOHOURS ANDHOUR ANDHOURS OFWORK."IT TOOK YEARSBUT I KEPTADDING ON ANDADDING ON"WHEN JOFINISHES ONE OFHER PATIENCETESTERS..SHEPUTS SOME OFTHIS STUFF ONTHERE TOPRESERVETHEM...S/U THESE ARENO BEGINNERPUZZLESEITHER-THIS ONEIS TWOTHOUSANDPIECES.

ANDTHEY ALL LOOKALIKE.JO SAYS SHE'LLBE WORKING ONTHIS ONE FOR AWHILE..."THIS ONE ISGOING TO TAKEALL WINTERPROBABLY."AND SOMETIMESPEOPLESTOPPING BYHELP...WELL TRYTO HELP..."THE LOOK ATONE PIECE, ANDTHEN WALKAWAY




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