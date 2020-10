Audiencia para revisar tarifas de PG&E, podría haber aumentos Video Credit: KHSL - Published 3 minutes ago Audiencia para revisar tarifas de PG&E, podría haber aumentos El 6 de Noviembre se llevará a cabo una audiencia para recalibrar las tarifas de PG&E. Algunas personas podrían ver sus tarifas aumentar. 0

shares ShareTweetSavePostSend Su recibo de pg&e podía aumentar de precio. El 6 de noviembre la comisón de servicios úblicos del estado tendá una audiencia sobre una solicitud para recalibrar las calculadoras de tarifas de pg&e. Los representantes de la empresa dicen que ese cambio podía resultar en el aumento en las tarifas para algunos clientes, otros, seún dice, podían tener una reduccón. Puede participar por teéfono o en video conferencia. ###





