Encuesta sobre calidad de calles en Chico
El ayuntamiento de Chico creo una encuesta para saber la opinión del público sobre las calles de Chico. Forma parte de su Plan Local de Seguridad Vial.

Un condado del norte del estado ahora esá tomando pasos para proteger una de su mercancia mas valiosa. Estamos hablando de las nueces de castilla. Es el segundo cultivo ás valioso para el condado de glenn con un valor de mercado de ás de 140-millones de ólares. El martes el comisionado de agricultura del condado anuncio una ordenanza que indica que el peíodo de compra de nueces de esta temporada comenzaá el 2 de noviembre. La ordenanza tambén indica claramente que aquellas personas transportando, vendiendo o comprando tiene que tener un comprobante de propiedad.





