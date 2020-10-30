UArizona propose end date for furloughs
Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 00:32s - Published
UArizona propose an end date for furloughs with staff.
SAYS -- IT PLANS TO STOP --THIS UPCOMING FEBRUARY.
IN ANEMAIL SENT TO EMPLOYEES -- THEUNIVERSITY SAYS RESULTS FROMTHE FURLOUGH PROGRAM -- ANDTHE FURLOUGH-BASED SALARYPROGRAM -- HAVE CONTRIBUTEDBETTER THAN EXPECTED TUITIONREVENUE.
FURLOUGH PROGRAMEMPLOYEES WILL NOW NOW HAVEFEWER REQUIRED FURLOUGH DAYS-- AND CAN USE THOSE DAYS UPUNTIL THE SUMMER.
THEFURLOUGHS WERE ORIGINALLY PUTIN PLACE IN AUGUST -- TO SAVETHE SCHOOL MONEY DURING THEPANDEMIC.GOVERNOR DOU