Tres personas heridas en un incendio de casa en Oroville

shares ShareTweetSavePostSend Bomberos en oroville estuvieron esta mañana apagando puntos calientes despés de que un incendio en una casa envó a tres personas al hospital. Los investigadores de incendios dicen que dos personas fueron rescatadas de la casa. Una persona teía quemaduras, la otra posible inhalacón de humo. Y un bombero tuvo quemaduras leves en la cara. Todo esto sucedó en la segunda avenida poco antes de las siete de esta mañana, cuando un incendio destruó una casa y daó otra. Los bomberos en la escena dijeron que haía ocupantes sin permiso en la casa que fue destruida. Esán trabajando para averiguar qé provoó el





