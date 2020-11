Arresto por drogas y armas en Corning Video Credit: KHSL - Published 1 day ago Arresto por drogas y armas en Corning Una parada de tráfico termino en arresto en Corning. Las autoridades encontraron drogas y un arma. 0

shares ShareTweetSavePostSend ### el jefe de poliía de corning arresó a un hombre despés de encontrar metanfetamina, parafernalia, cuatro mil ólares en efectivo y una pistola. Las autoridades dicen que el jefe fears detuvo a "jose espinoza farias" por lo que al principio se cría que era una emergencia édica o un d-u-i. Cuando se aceró a "farias" el jefe fears dice que vio una pistola en la cintura de los pantalones de "farias". "farias" fue ingresado en la árcel del condado de tehema por últiples





You Might Like

Tweets about this