Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Mass. residents exempt from NY travel rule

Video Credit: WCVB - Duration: 01:09s - Published
Mass. residents exempt from NY travel rule
Massachusetts residents are exempt from New York's travel ban.

THE EYEOPENER’S JENNIFER EAGANIS LIVE IN WEYMOUTH TO EXPLAIN.JEN?JENNIFER: AS YOU WERE JUSTTALKING ABOUT, CASES ARE RISINGIN MASSACHUSETTS.SOME STATES ARE PUTTINGMASSACHUSETTS ON THEIRQUARANTINE LIST.AFTER SOME CONFUSION, NEW YORKIS CLARIFYING THEIR RULES.GOVERNOR ANDREW CUOMO SAYSPEOPLE TRAVELING TO NEW YORKFROM MASSACHUSETTS ARE EXEMPTFROM NEW TRAVELRULES.ALL OTHER STATES THAT BORDER NEWYORK ARE ALSO EXEMPT.UNDER THE NEW POLICY, TRAVELERSFROM ANY OTHER STATE MUST TAKE ACOVID-19 TEST THREE DAYS PRIORTO ARRIVING IN NEW YORK,QUARANTINE, AND THEN PROVIDE ANEGATIVE TEST RESULT WITHINTHREE DAYS OF THEIR ARRIVAL ANDTAKE ANOTHER TEST IN NEW YORK ONTHAT FOURTH DAY.




You Might Like


Tweets about this

MA_News_Videos

MA TV News Mass. residents exempt from NY travel rule - WCVB Boston https://t.co/Cn4ATCoRE8 6 minutes ago

MSNLocalBoston

MSN Local Boston Mass. residents visiting New York exempt from quarantine, Gov. Cuomo confirms https://t.co/MfseHvKYmQ 14 hours ago

snfan88_jen

Jen RT @WCVB: Mass. residents visiting New York exempt from quarantine, Gov. Cuomo confirms https://t.co/bcfweGa1Gu 16 hours ago

WCVB

WCVB-TV Boston Mass. residents visiting New York exempt from quarantine, Gov. Cuomo confirms https://t.co/bcfweGa1Gu 16 hours ago