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KCPD ready for Election Day, days afterward

Video Credit: KMBC - Duration: 00:39s - Published
KCPD ready for Election Day, days afterward
KCPD ready for Election Day, days afterward

PEOPLE SAFE ON ELECTION DAY, ANDIN THE WEEKS AHEAD.INVESTIGATIVE REPORTER MATTFLENER LISTENED TO A BRIEFINGTHIS MORNING.MATT F.: HERE AT POLICEHEADQUARTERS, THEY ARE GETTINGREADY FOR ELECTION DAY ANDMAKING SURE THEY AREPREPARED FOR ANY POSSIBLE RIGHTELECTION.RIGHT NOW, THERE ARE NO CREDIBLETHREATS TO ELECTION SECURITY.BUT POLICE DID TALK ABOUT PLANSON ELECTION DAY AND THE DAYSBEYOND.THEY SAID EVERY MEMBER OF THEDEPARTMENT WILL BE AVAILABLETHIS WEEK IN CASE THERE IS ANYSORT OF PROBLEMS OR ISSUE THATCOMES UP.




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