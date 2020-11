Muertes globales por Coronavirus superan 1,200,000 Video Credit: KHSL - Published 44 seconds ago Muertes globales por Coronavirus superan 1,200,000 Según los datos registrados por la Universidad Johns Hopkins en el mundo han muerto más de 1,200,000 personas a causa del covid-19. 0

shares ShareTweetSavePostSend ### la cifra mundial de muertos por el coronavirus supeó un milón 200 mil hoy. Esto de acuerdo con el recuento de la universidad johns hopkins. Reportan un milón 203 mil 978 muertes por covid-19 en todo el mundo. Estados unidos tiene el mayor úmero de muertes por el virus con 231 mil 263 muertos. El úmero mundial total de casos confirmados de covid-19 es de 46 millones 805 mil 719.





