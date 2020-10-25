Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

When and where you can vote on Election Day in Palm Beach County

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:16s - Published
When and where you can vote on Election Day in Palm Beach County

When and where you can vote on Election Day in Palm Beach County

If you waited until today to vote, you have a few options to make your voice heard.

ME THIS IS ONE OF THE TOP FIVEBUSIEST PRECINCTS IN THECOUNTY..

.AND EVEN THOUGHHUNDREDS OF THOUSANDS OFPEOPLE TOOK ADVANTAGE OF EARLYAND MAIL IN VOTING..

IT ISSTILL EXPECTED TO BE A BUSYDAY OUT HERE.JUST ABOUT 61 PERCENT OF PALMBEACH COUNTY VOTERS HAVEALREADY CAST THEIR BALLOTS FORTHE 2020 ELECTION.

IF YOU AREWAITING UNTIL TODAY..

YOU HAVEA FEW OPTIONS.

TO VOTE INPERSON..

YOU MUST GO TO YOURDESIGNED PRECINCT BASED ONWHERE YOU LIVE.

IF YOU ASTILL HOLDING ON TO A MAIL INBALLOT..

YOU CAN DROP IT OAT ONE OF THE FOUR SUPERVISOROF ELECTIONS OFFICES..

EITHERTHROUGH THEIR DRIVE UP, DROPOFF PROGRAM, OR BY PUTTING ITIN THE SECURE DROP BOXYOURSELF.

THE MAIN SUPERVISOROF ELECTIONS OFFICE IS WESPALM BEACH WILL TAKE BALLOTSUNTIL 7 P-M..

THE OTHERS THREELOCATIONS WILL BE OPEN UNTIL 5P-M.DONI-D WITH YOU AND ELECTIONLEADERS ASK THAT YOU WEAR AFACE MASK AS WELL.

POLLS CLOSEAT 7 TONIGHTTHE FIRST LADY IS COMI




You Might Like

Related news from verified sources

Trump Supporters Held Westchester Rally To Watch President Cast His Ballot In West Palm Beach

With Election Day nearly here, President Trump cast his ballot in West Palm Beach on Saturday...
cbs4.com - Published


Tweets about this

deejay4602

Deb Jones RT @MichelleObama: This is the election of our lifetime! Make sure you know where your polling place is, when it opens and closes, and what… 8 seconds ago

NonsenseEnd

Laura RT @ScottPresler: Florida democrats added to their lead, yesterday. Going into Election Day, we’re at a similar disadvantage to where we… 2 minutes ago

Chris_Bleeezyyy

OhhGeee I guarantee it’s already set in stone that Trump wins this election... as much as I oppose this, it’s a done deal.… https://t.co/oAEMHX9CPq 5 minutes ago

WPTV

WPTV When and where you can vote on #ElectionDay in Palm Beach County https://t.co/BvrPLd49y5 https://t.co/EjFbtPX86s 5 minutes ago


Related videos from verified sources

61% of eligible Palm Beach County voters have already cast ballot [Video]

61% of eligible Palm Beach County voters have already cast ballot

On the Monday before Election Day, Palm Beach County's elections supervisor says they are not expecting any issues with the vote or the counting.

Credit: WPTV News | West Palm Beach     Duration: 02:30Published
Palm Beach County elections supervisor: 'We're ready' for Election Day [Video]

Palm Beach County elections supervisor: 'We're ready' for Election Day

The supervisor of elections in Palm Beach County says they have already tabulated more than 600,000 ballots before Election Day.

Credit: WPTV News | West Palm Beach     Duration: 02:28Published
NEWS CONFERENCE: Palm Beach County Supervisor of Elections holds news conference ahead of Election Day (24 minutes) [Video]

NEWS CONFERENCE: Palm Beach County Supervisor of Elections holds news conference ahead of Election Day (24 minutes)

Palm Beach County Supervisor of Elections Wendy Sartory Link held a 30-minute news conference Monday afternoon at the voting equipment center in Riviera Beach.

Credit: WPTV News | West Palm Beach     Duration: 24:09Published