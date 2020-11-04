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John Hickenlooper defeats Cory Gardner for Colorado's U.S. Senate seat

Video Credit: 7News - The Denver Channel - Duration: 01:58s - Published
John Hickenlooper defeats Cory Gardner for Colorado's U.S. Senate seat
John Hickenlooper defeats Cory Gardner for Colorado's U.S. Senate seat

ENOUGH.THE REST OF THOSE RACES STILL ATOSS UP AT THIS HOUShannon: JACLYN, YOU HAVE BEENLOOKING AT THEHICKENLOOPER/GARDNER RESPECT.Jaclyn: IT TOOK LESS THAN ANHOUR AFTER POLLS CLOSED FORDISTANTLY CULTIC HICKENLOOPERWAS TEN POINTS AHEAD OF CORYGARDNER.THE MESSAGE TONIGHT IS LOUD ANDCLEAR.BUT IT IS TIME TO THE PUT THEPOISONOUS POLITICS OF THIS ERABEHIND US COME TOGETHER TO MOVEFORWARD.Jaclyn: HIS ACCEPTANCE SPEECH,A STARK CONTRAST TO THAT THOSECONTENTIOUS, LOUD, UGLY ADS THATWE SAW.BOTH SIDES GOT NATIONALATTENTION BECAUSE AS YOU SAID,NOW, I SAT DOWN JUST A FEWMINUTES AGO WITH HICKENLOOPER.ONE ON ONE.HERE'S WHAT HE HAD TO SAY.THIS WAS A BLOOD CAMPAIGN.IT WAS SO UGLY.WHAT CAN YOU DO TO TRY TO THEUNIT COLORADO AFTER WHAT WE HAVEBEEN GOING THROUGH?




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