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What's next for Pima County vote count

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 01:06s - Published
What's next for Pima County vote count
Pima County election officials continue to tally votes.

PROCESSING CENTER WORKED WELLINTO THE EARLY MORNING HOURSCOUNTING VOTES THEY DIDN'TCALL IT A NIGHT UNTIL 1 A-M.SO FAR 244 OUT OF 249PRECINCTS HAVE REPORTED THEIRNUMBERS THAT'S ACCORDING TOTHE COUNTY'S RESULTS PAGE.

WEALSO KNOW MORE THAN 463-THOUSAND BALLOTS WERE CASTED.WE'VE SPOKEN A LOT ABOUT VOTERTURNOUT OVER THE PAST FEW DAYSACCORDING TO THE COUNTY'SRESULTS PAGE WE KNOW THAT WASAT ABOUT 73 PERCENT.

OFFICIALSARE SET TO (CONTINUE COUNTINGVOTES LATER THIS MORNINGTHAT WILL BE HAPPENING RIGHTHERE BEHIND ME.

REPORTING LIVEFROM -- VERONICA ACOSTA, KGUNNINE ON YOUR SIDE.THERE ARE 2 MAJOR PROPOSITIONSON THE BALLOT THIS YEAR TH




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