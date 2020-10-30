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2020 Presidential Election

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:40s - Published
2020 Presidential Election

2020 Presidential Election

If there is an electoral college tie, the Senate will choose the vice president and the house will choose the president.

WAY THINGSGeorgeTHE WAY THINGSTHE WAY THINGS STAND THISMORNING, THERE’S A SLIGHT CHANCETHAT THERE WILL BE AN ELECTORALCOLLEGE TIE...AND NEITHER MANGETS ENOUGH VOTES TO WIN.SO WHAT HAPPENS THEN?ACCORDING TO THE CONSTITUTION,THE SENATE WILL CHOOSE THE VICEPRESIDENT, WITH EACH SENATORGETTING A VOTE.THAT’S EASY.THE HOUSE OF REPRESENTATIVE WILLPICK THE PRESIDENT, BUT IT’SMORE COMPLICATED.EACH STATE WILL GET A VOTE...BUTIT WILL BASED ON WHICH PARTYCONTROL’S THE STATE’SDELEGATION.FOR INSTANCE, THERE ARE MOREFLORIDA REPUBLICANS IN THEHOUSE...SO THEY WOULD GET TOCHOOSE AND VOTE FOR DONALDTRUMP.THERE’S ONE MORE CAVEAT...IT




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🇺🇸I am 1 of #TheMighty200 🇺🇸🌟🌟🌟Beth RT @RudyGiuliani: MOST POLLSTERS LIE FOR SECOND PRESIDENTIAL ELECTION IN A ROW!!!! 1 second ago

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Mark Philo RT @USPoliticsPoll: BREAKING: Joe Biden has surpassed Barack Obama’s 2008 popular vote total, breaking the record for most votes ever recei… 1 second ago

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I am the MadaMan 🩸 RT @TheRapAgenda: Kanye West after seeing the Presidential Election results tonight https://t.co/TWJ4MetaZl 1 second ago

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♍️🌞♊️🌙 RT @Meena_Chicka: Guys this election wasn’t just about the presidential seat it was also about congress the Senate our districts 🙃 like guy… 2 seconds ago

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Bahdo i don’t know a single person that votes in these presidential polls they use to predict who’s gonna win the election 2 seconds ago

Shivrajput52

ShivRajput RT @AdityaRajKaul: Hilarious. Just because a pipe burst in Georgia and in Wisconsin a printer ran out of ink, you don’t know who the winner… 2 seconds ago

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dean's whore • spn spoilers RT @sarisabella_: @speff @andreagibson This article might help. Scroll down to your state and I think you just put in your name, address, e… 3 seconds ago


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