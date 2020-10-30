2020 Presidential Election
2020 Presidential Election
If there is an electoral college tie, the Senate will choose the vice president and the house will choose the president.
WAY THINGSGeorgeTHE WAY THINGSTHE WAY THINGS STAND THISMORNING, THERE’S A SLIGHT CHANCETHAT THERE WILL BE AN ELECTORALCOLLEGE TIE...AND NEITHER MANGETS ENOUGH VOTES TO WIN.SO WHAT HAPPENS THEN?ACCORDING TO THE CONSTITUTION,THE SENATE WILL CHOOSE THE VICEPRESIDENT, WITH EACH SENATORGETTING A VOTE.THAT’S EASY.THE HOUSE OF REPRESENTATIVE WILLPICK THE PRESIDENT, BUT IT’SMORE COMPLICATED.EACH STATE WILL GET A VOTE...BUTIT WILL BASED ON WHICH PARTYCONTROL’S THE STATE’SDELEGATION.FOR INSTANCE, THERE ARE MOREFLORIDA REPUBLICANS IN THEHOUSE...SO THEY WOULD GET TOCHOOSE AND VOTE FOR DONALDTRUMP.THERE’S ONE MORE CAVEAT...IT