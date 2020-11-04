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Oklahoma's first non-binary lawmaker elected

Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 00:33s - Published
Oklahoma's first non-binary lawmaker elected
Oklahoma's first non-binary lawmaker elected

WE SPOKE TO THE OKLAHOMADEMOCRATIC PARTY CHAIR WOMANLAST NIGHT.

ALICIA ANDREWSTELLS US THAT HOPE IS COMINGFROM WINS IN DISTRICT 71,78, AND 79.

THE STATE SENATESEAT WAS PICKED UP WITHJOANNA DOSSET.

AN ADVOCATEFOR ACCESS TO HEALTH CARE,CRIMINAL JUSTICE REFORM, ANDPUBLIC EDUCATION.

THE DEMSSPENT THE NIGHT CELEBRATINGTHIS WIN.

ANDREWS SAYS INTHE LAST FOUR YEARS, THEY'VELEARNED THEY CANNOT QUIT INTHE MIDDLE OF A RACE.DESPITE COVID-19, AND SOMEOTHER STEP BACKS, THE FIGHTMUST CONTINUE.Alicia Andrews//Chair of theOklahoma Democratic Party<1:26-1:48




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mei 🍑 As of 1 hour ago Mauree Turner is Oklahoma's first BIPOC Non Binary lawmaker. That one hits a little closer to ho… https://t.co/iyghgwXbW7 3 hours ago

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Art This is Mauree Turner. They’re the first Muslim person to sit in Oklahoma’s State House and also the first ever non… https://t.co/AWwe6SyDxh 3 hours ago

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Teammate Love Habits Another first! Openly nonbinary, Black, Muslim, Queer, voted into the House in OKLAHOMA!!!!! Hooray https://t.co/nozwXby6SJ 4 hours ago

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