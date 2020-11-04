Oklahoma's first non-binary lawmaker elected
WE SPOKE TO THE OKLAHOMADEMOCRATIC PARTY CHAIR WOMANLAST NIGHT.
ALICIA ANDREWSTELLS US THAT HOPE IS COMINGFROM WINS IN DISTRICT 71,78, AND 79.
THE STATE SENATESEAT WAS PICKED UP WITHJOANNA DOSSET.
AN ADVOCATEFOR ACCESS TO HEALTH CARE,CRIMINAL JUSTICE REFORM, ANDPUBLIC EDUCATION.
THE DEMSSPENT THE NIGHT CELEBRATINGTHIS WIN.
ANDREWS SAYS INTHE LAST FOUR YEARS, THEY'VELEARNED THEY CANNOT QUIT INTHE MIDDLE OF A RACE.DESPITE COVID-19, AND SOMEOTHER STEP BACKS, THE FIGHTMUST CONTINUE.Alicia Andrews//Chair of theOklahoma Democratic Party<1:26-1:48