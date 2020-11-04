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Sheriff Carmine Marceno wins race

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:45s - Published
Sheriff Carmine Marceno wins race

Sheriff Carmine Marceno wins race

Sheriff Carmine Marceno has won and promises to use technology to continue to fight crime.

ALL THE DEMOCRATIC CANDIDATESTHAT RAN... AND THE NUMBER OFVOTERS WHO CAST THEIR VOTES INTHIS ELECTION.AND WHILE DEMOCRATS HOLED UP ATTHE HOTEL TO WATCH THERACE...REPUBLICANS TOOK OVER THERANCH.18-HUNDRED PEOPLE WEREEXPECTED... AND FROM WHAT WESAW, THAT NUMBER WAS PRETTYACCURATE.

THE CHAIRMAN OF THEREPUBLICAN PARTY OF LEE COUNTYSAID THERE WAS PLENTY OF SPACETO SOCIALLY DISTANCE...AND




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