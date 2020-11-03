Lelan's afternoon forecast: Wednesday, November 4, 2020
MOMS AND DADS.Lelan: STICK AROUND FOR THAT.WEATHER-WISE, WE MAY NOT HAVE AWINNER IN THE PRESIDENTIAL RACE,BY MA NATURE A DECISIVE WINNER.Meryll: WE'RE GRATEFUL.Lelan: LOVING THE SUNSHINE.THIS IS THE VIEW FROM THE BATMANBUILDING, THE AT&T TOWER INDOWNTOWN NASHVILLE.AT THE HOUR, IT IS 68 AND A WINDSOUTHWEST AT AROUND 5 MILES ANHOUR.GALLATIN, YOU'RE 65 AT THE HOUR.YOU CAN SEE BRIGHT SUNSHINETHERE.HERE'S RADAR FROM THE POWER OFFIVE.A LOT OF SUNSHINE, BUT YOU SEETHE CLOUDS TO THE WEST?WE'LL SEE SOME OF THOSE DRIFTOUR WAY OVERNIGHT TONIGHT ANDEVEN THOUGH IT LOOKS LIKE ITWILL BE DRY TOMORROW, MORECLOUDS THURSDAY THAN TODAY.68 NASHVILLE.AND JACKSON RIGHT NOW.59 IN KNOXVILLE.TEMPERATURES ARE RUNNING ABOUTFIVE TO 10 DEGREES WARMER NEXTTHAN WE WERE AT THIS TIMEYESTERDAY.LATER TODAY, TEMPERATURESHITTING THE UPPER 60s TO LOW70s.THE NORMAL HIGH FOR US TODAYWOULD BE RIGHT AROUND THE65-DEGREE MARK.OVERNIGHT, WE'LL SEETEMPERATURES ON THE COOL SIDE,BUT IN THE 40s BY SUNRISETOMORROW.FOR THIS AFTERNOON, 72.47 TONIGHT.AND FOR TOMORROW, PARTLY CLOUDYAND A HIGH OF AROUND 70.QUICK UPDATE ON ETA.ETA MOVED INTO CENTRAL AMERICA,CONTINUING TO LOSE STRENGTH.IT WILL DIE DOWN TO A TROPICALDEPRESSION, BUT THEN GOING BACKOUT TO SEA, WE'LL WATCH IT.IT DRIFTS NORTHWARD.LATE INTO THE WEEKEND NEXT WEEKCOULD