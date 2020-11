WAAY 31 en español 4 de noviembre Video Credit: WAAY ABC Huntsville, AL - Published 3 days ago WAAY 31 en español 4 de noviembre 0

shares ShareTweetSavePostSend Buenas tardes! Gracias por estar con nosotros este miercoles 4 de noviembre. Yo soy alexandra torres-perez aqui con las noticias principales de hoy. Todavia no sabemos quien va ser el proximo presidente de los estados unidos. Donald trump como joe biden necesitan 270 votos electorales para ganar la presidencia. La contienda sigue muy reñida mientras esperamos resultados de varios estados. El presidente donald trump gano el estado de alabama. Solo 13 condados de los 67 condados del estado apoyo al candidato democrata joe biden. El partido republicano gano todas las carreras congrecionales del estado. Republicanos en el consejo escolar y el presidente de la comision del servicio publico tambien lograron su reeleccion. Tommy tuberville gano el escañol del senado sobre doug jones. El lo logro con 61 por ciento de los votos. El entrenador anterior de la universidad de auburn nunca ha ocupado un cargo publico. Pero el dice que esta listo para mudarse a washington dc y empezar su trabajo para servir su comunidad. Vamos a enfocarnos ahorra en algunas de las carreras locales. Las escuelas del condado de colbert van a tener un nuevo superintendente. La doctora gale satchel quien sirve como superintendent ahorra perdio por como 10 mil votos. Chris hand va hacerse cargo de la posicion en enero. El doctor jon smith va continuar su trabajo como superintendente de escuelas del condado de lawrence. El gano sobre el principal de la escuela secundaria de lawrence thomas jones con 73 por ciento de los votos. Kevin dukes tambien va continuar como superintendent e de las escuelas del condado de jackson. El gano con 81 por ciento de los votos. . 5 de las 6 enmiendas del estado fueron aprobadas. Algunos cambios incluyen añadiendo lenguaje requeriendo que todos votantes necesitan ser ciudadanos y eliminando lenguaje racista de la constitucion del estado. Tambien aprobaron una extension en la duracion del mandato de un juez. La segunda enmienda estatal para re-estructurar el sistema judicial fue demasiado cerca a un empate. Varias enmiendas locales y estatales eran sobre la ley stand your ground en iglesias. La ley protege a personas que usan fuerza mortal en forma de defensa en ciertas condiciones. Los condados de limestone, colbert, lauderdale y franklin counties todos aprobaron la enmienda. En el condado de marshall -- una enmienda local para ayudar bomberos voluntarios en arab fue aprobada. La enmienda va añadir una tarifa mensual de 5 dolares para el departamento voluntario de ruth. Solo personas de esa comunidad especifica van a tener que pagar. El departamento dice que la tarifa los va ayudar servir la comunidad mejor. . Servicio postal dijo que no pudo cumplir con la orden de un juez federal de revisar sus centros de procesamiento en busca de votos por correo que no habian sido entregados. Waay 31's maria leal ahora reporta alabama era uno de los estados en la principal zona afectada. El secretario del estado reporta que 96 por ciento de todos los votos ausentes solicitados fueron entregados. Tambien reporta 62 por ciento de votantes registrados participaron en la eleccion presidencial. Varias escuelas van a cambiar a clases virtuales. Por que distritos estan tomando accion al regresar. La policia de huntsville esta investigando un tiroteo en huntsville. Ocurrio cerca de la interseccion de wilson y stanley. Esta cerca de la escuela primaria de sonnie hereford. Las 2 victimas fueron encontrado con heridas de bala en su carro en la ubicacion de pago de la utilidad de huntsville en la calle de pulaski pike. La policia reporta que la mujer tiene herridas graves mientras el hombre se espera que recuperre bien. Oficiales todavia estan en busca de un sospechoso. Si usted tiene cualquier informacion -- llamen a la polica. La policia de huntsville identifico el oficial que fue arrestado por manejar bajo la influencia de alcohol la semana pasada. Jordan rogers no estaba trabajando cuando fue arrestado. El estaba manejando su propio carro cuando tuvo un accidente en la interseccion de monroe y pulaski a las 1 de la mañana el viernes. La multa no dice el nivel de alcohol en la sangre de rogers. El estado añadio casi mil 500 casos nuevos de coronavirus desde ayer. Ahora hay mas de 168 mil casos confirmados. Y otros casi 30 mil casos probable. El estado tambien reporta casi 2 mil 800 muertes. La orden estatal de mascaras se expira este domingo. Todavia no sabemos si la gobernadora kay ivey va extender la orden. Hoy oficiales locales dijeron que no planifican tener una orden de mascaras local si la gobernadora no planifica extender su orden estatal. 3 escuelas secundarias de huntsville cambiaron a clases virtuales. Las escuelas de columbia, lee y new century van a tener clases en linea hasta por lo menos el viernes. La decision fue hecha por el numero de personas que dieron positivo o estan bajo cuarentena. El distrito dice que necesita mas maestros substitutos. Por eso no saben si clases van a resumir en persona la proxima semana. El superintendent e de las escuelas de arab reporta 11 casos positivos y 145 personas en cuarentena en el distrito. Por eso estudiantes de grados de septimo al cuarto año van a cambiar a un horario escalonado mañana. Estudiantes van a ser separados en 2 grupos para intercambiar entre clases en persona y en linea. Las escuelas de la ciudad de fayetteville confirmo 2 casos mas en la escuela de ralph askins. Los 2 casos eran empleados. El distrito dijo que notifico a todos que fueron expuesto. . Bueno eso es todo por hoy. Para cobertura en que puedes contar, vaya a waay tv punto com. Aqui pueden ver algunos de los reportajes disponibles en español incluyendo la nueva planta de fabricacion que va llegar a la parte norte de alabama. Vamos a traerte las ultimas noticias en español cada dia de





