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Groundbreaking for electrical training center

Video Credit: KMTV Action 3 News - Duration: 00:27s - Published
Groundbreaking for electrical training center
Groundbreaking for electrical training center

AIMS TO ADDRESSA SKILLS GAP ANDFUTURESHORTAGE OFELECTRICALWORKERS.AGROUNDBREAKINGWAS HELD TODAYON A NEWELECTRICALTRAINING CENTERJUST OFF OF 90THAND L.ACCORDING TOTHE NATIONALELECTRICALCONTRACTORSASSOCIATION, 7-THOUSANDELECTRICIANS JOINTHE FIELD EACHYEAR, WHILE 10-THOUSANDRETIRE.THE NON-PROFITBUILDING OMAHAHAS A WAIT LIST OFNEARLY 300 FORTHEIR APPRENTICEPROGRAMS.THE ADDITION WILLHELP THEM TRAINMORE PEOPLE INTHE INDUSTRY.PRESIDENT TRUMP




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