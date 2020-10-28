Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Lions DE Everson Griffen fired up to face Vikings

Video Credit: WXYZ Detroit - Duration: 00:56s - Published
Lions DE Everson Griffen fired up to face Vikings
Lions DE Everson Griffen fired up to face Vikings | Brad Galli has more

MATT PATRICIA DIDN'T COMMENT ONTRAVEL PLANS, BUT IF HECONTINUES TO TEST NEGATIVE HECOULD PLAY THIS SUNDAY.IN ALLEN PARK EVERSON GRIFFEN ISPRACTICING WORKING TO MAKE HISLIONS DEBUT AGAINST HIS FORMERTEAM.MIKE ZIMMER COMPLIMENTED GRIFFENCALLING HIM A GOOD PLAYER.BUT FOR THE NEWLY ACQUIREDDEFENSIVE END GOOD ISN'T GOODENOUGH.




You Might Like

Related news from verified sources

Lions' Griffen hurt by Zimmer's 'good' comment

Vikings coach Mike Zimmer says Everson Griffen was a "good player" for Minnesota, which Griffen says...
ESPN - Published


Related videos from verified sources

Back In The NFC North: DE Everson Griffen Acquired By Detroit Lions [Video]

Back In The NFC North: DE Everson Griffen Acquired By Detroit Lions

The Detroit Lions have acquired veteran defensive end Everson Griffen from the Dallas Cowboys for a conditional draft pick to strengthen one of the team's weaknesses. Katie Johnston reports.

Credit: CBS Dallas Digital     Duration: 00:28Published