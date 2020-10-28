Lions DE Everson Griffen fired up to face Vikings
Video Credit: WXYZ Detroit - Duration: 00:56s - Published
Lions DE Everson Griffen fired up to face Vikings | Brad Galli has more
MATT PATRICIA DIDN'T COMMENT ONTRAVEL PLANS, BUT IF HECONTINUES TO TEST NEGATIVE HECOULD PLAY THIS SUNDAY.IN ALLEN PARK EVERSON GRIFFEN ISPRACTICING WORKING TO MAKE HISLIONS DEBUT AGAINST HIS FORMERTEAM.MIKE ZIMMER COMPLIMENTED GRIFFENCALLING HIM A GOOD PLAYER.BUT FOR THE NEWLY ACQUIREDDEFENSIVE END GOOD ISN'T GOODENOUGH.