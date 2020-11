Neuer Opel Zafira-e Life - Emissionsfrei Reisen auf Top-Niveau Video Credit: AutoMotoTV Deutschland - Duration: 02:28s - Published 4 hours ago Neuer Opel Zafira-e Life - Emissionsfrei Reisen auf Top-Niveau "Opel setzt die Elektrifizierung seines Portfolios konsequent fort: Neuester Zuwachs ist der rein batterie-elektrische Zafira-e Life. Der Newcomer markiert künftig die Spitze der Zafira Life-Reihe, die Maßstäbe bei vielsitzigen Großraum-Pkw setzt. Der neue Zafira-e Life kombiniert dabei alle Stärken der „Lounge auf Rädern“ – viel Fahrspaß in drei Fahrzeuglängen mit Platz für bis zu neun Personen – mit einer emissionsfreien, leisen Reise. Hinzu kommt, dass die meisten Versionen des Zafira-e Life weniger als 1,90 Meter hoch und damit tiefgaragentauglich sind – besonders wichtig für Hotel-Shuttles. Darüber hinaus bietet Opel für den Zafira-e Life als – für Elektrofahrzeuge außergewöhnliche –Option eine Anhängerkupplung. Damit kann der Stromer Anhängelasten von bis zu 1.000 Kilogramm ziehen.Mit einer Leistung von 100 kW/136 PS und einem maximalen Drehmoment aus dem Stand von 260 Newtonmeter ist der Zafira-e Life stärker motorisiert als die meisten anderen Elektro-Vans. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 130 km/h begrenzt, was die elektrische Reichweite schont und zugleich entspanntes Cruisen gemäß der Autobahnrichtgeschwindigkeit in Deutschland ermöglicht." 0

