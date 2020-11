Fecha limite para asistencia Video Credit: KHSL - Published 1 minute ago Fecha limite para asistencia Sobrevivientes de los incendios forestales en los últimos meses ahora tienen menos de dos semanas para solicitar ayuda federal. La fecha límite es el 21 de noviembre. Para ser reembolsado por la organización FEMA, los sobrevivientes deben tomar fotos de los daños y guardar los recibos de cualquier trabajo de reparación. Puede registrarse en línea en disasterassistance.gov. 0

Sobrevivientes de los incendios forestales en losúltimos meses, ahora tienen menos de dos semanas para solicitar ayuda federal. La fecha ímite es el 21 de noviembre. Para ser reembolsado por la organizacón fema, los sobrevivientes deben tomar fotos de los daños y guardar los recibos de cualquier trabajo de reparacón. Puede registrarse en ínea en disasterassistan ce.g-o-v. El condado de





