Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Biden responds to Trump's refusal to concede

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:10s - Published
Biden responds to Trump's refusal to concede
The latest on the 2020 election.

CONGRATULATORY MESSAGESCONTINUE TO COME IN FOR THE NEWCOME IN FOR THE NEWPRESIDENT-ELECT.

EVEN FROM ONEOF PRESIDENT TRUMP'S CLOALLY'S FRANCE'S PRESIDENT SENTHIS BEST REGARDS TO THEINCOMING BIDEN ADMINISTRATION.BIDEN ALSO RECIEVED A CALLFROM BRITAIN'S PRIME MINISTERAND GERMANY'S CHANCELLOR.

THEPRIME MINISTER OF ISRAELI,WHO'S BEEN CLOSELY ALIGNEDWITH PRESIDENT TRUMP,CONGRATULATED THPRESIDENT-ELECT IN A TWEET.PRESIDENT-ELECT BIDEN ISPROMISING HIS TEAM WILL GET TOWORK RIGHT AWAY AND ISDOWNPLAYING CONCERNS THEPRESIDENT'S REFUSALTOACKNOWLEDGE HIS VICTORY COULDUNDERMINE NATIONAL SECURITY.HE'S ALSO PREPARING TO RAMP UPHIS NEW ADMINISTRATION.BIDEN CALLED PRESIDENT TRUMP'SREFUSAL TO CONCEDE THEELECTION AN EMBARASSENT.

BIDENIS NOT RECEIVING THERESOURCES, INCLUDING A DAILYINTELLIGENCE BRIEFING.

THAT'STRADITIONALLY GIVEN TO ANINCOMING PRESIDENT BUT HEINSISTS THE TRANSITION ISSTILL ON TRACK."WE WILL DO EXACTLY WHAT WEWOULD BE DOING IF HE HADCONCEDED AND SAID WE WON,WHICH WE HAVE." YESTERDAY,PRESIDENT- ELECT BIDEN SAID HEHOPES TO PUT FORWARD NAMES FORAT LEAST SOME CABINETPOSITIONS BY THANKSG




You Might Like

Related news from verified sources

Biden brands Trump's refusal to concede an 'embarrassment'

Biden brands Trump's refusal to concede an 'embarrassment' President-elect Joe Biden on Tuesday called President Donald Trump's refusal to concede his election...
WorldNews - Published Also reported by •Brisbane Times


Trump, Republicans Rebuff Transition Process

President-elect Joe Biden called President Donald Trump’s refusal to concede ‘an embarrassment’
VOA News - Published

Donald Trump will be removed from 'cloak of immunity' when he leaves office, legal experts claim

Donald Trump will be removed from 'cloak of immunity' when he leaves office, legal experts claim While US President Donald Trump continues to rail against the election result which saw him lose to...
New Zealand Herald - Published


Related videos from verified sources

Election 2020: President Trump Expected To Make 1st Public Appearance [Video]

Election 2020: President Trump Expected To Make 1st Public Appearance

President Trump is expected to make his first public appearance Wednesday since the election was called for Joe Biden. Trump remains strong in his refusal to concede, but Biden says his transition will..

Credit: CBS 2 New York     Duration: 02:57Published
Biden: Trump's refusal to concede is 'embarrassing' mark on his legacy [Video]

Biden: Trump's refusal to concede is 'embarrassing' mark on his legacy

Biden: Trump's refusal to concede is 'embarrassing' mark on his legacyView on euronews

Credit: euronews (in English)     Duration: 01:50Published
Biden Calls Trump's Refusal To Concede 'An Embarrassment' [Video]

Biden Calls Trump's Refusal To Concede 'An Embarrassment'

President-elect Biden discussed plans for his presidency with four leaders of America's closest allies. This comes as Mr. Biden said the transition to his new administration is moving forward, despite..

Credit: KCAL 9 CBS LA     Duration: 03:26Published