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'One less worry they have': Auto body shop offers veterans free repairs

Video Credit: WCVB - Duration: 01:34s - Published
'One less worry they have': Auto body shop offers veterans free repairs
A local body shop offers free repairs for veterans.

TO SAY THANK YOU.MATT REED HAS THAT STORY.MATT: THE PANDEMIC HAS NOT SLOWDOWN BUSINESS.BUT IN BETWEEN ENGINEREPLACEMENTS AND BODYWORK THATCAN COST CUSTOMERS HUNDREDS OFTHOUSANDS -- HUNDREDS ORTHOUSANDS OF DOLLARS, ONCE AMONTH, THE SHOP DOES ONE JOB FORFREE FOR A PERSON WHO HASALREADY PAID A HUGE PRICE -- AVETERAN.JOSHUA LARKIN, VETERAN, SAYS THESHOP IS DONE ROUGHLY $50,000WORTH OF REPAIRS.HARDEST PART IS FINDING VETERANSWILLING TO ASK FOR HELP.




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Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 02:34Published