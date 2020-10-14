'One less worry they have': Auto body shop offers veterans free repairs
Video Credit: WCVB - Duration: 01:34s - Published
A local body shop offers free repairs for veterans.
TO SAY THANK YOU.MATT REED HAS THAT STORY.MATT: THE PANDEMIC HAS NOT SLOWDOWN BUSINESS.BUT IN BETWEEN ENGINEREPLACEMENTS AND BODYWORK THATCAN COST CUSTOMERS HUNDREDS OFTHOUSANDS -- HUNDREDS ORTHOUSANDS OF DOLLARS, ONCE AMONTH, THE SHOP DOES ONE JOB FORFREE FOR A PERSON WHO HASALREADY PAID A HUGE PRICE -- AVETERAN.JOSHUA LARKIN, VETERAN, SAYS THESHOP IS DONE ROUGHLY $50,000WORTH OF REPAIRS.HARDEST PART IS FINDING VETERANSWILLING TO ASK FOR HELP.