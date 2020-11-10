Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Burlington holds parade to honor veterans

Video Credit: WISN - Duration: 01:22s - Published
Burlington holds parade to honor veterans
Celebrations look a bit different this year because of the coronavirus pandemic.

PATRICK: TODAY IS VETERANS DAY.CELEBRATIONS LOOK A BITDIFFERENT THIS YEAR DUE TO THEPANDEMIC.BURLINGTON HELD A SPECIAL EVENTTO SALUTE THE TROOPS.12 NEWS’ PHOTOJOURNALIST IVANLAZAREVIC BRINGS US THE SIGHTSAND SOUNDS FROM THEIR VETERAN’SDAY PARADE.SINCE HAVE STEPPED FORWARD TOPROTECT THE FREEDOMS OF ALL.VETERANS DAY IS MUCH MORE THANHOLIDAY.ON THIS VETERANS DAY, WE HONORTHE CONTRIBUTIONS AND SACRIFICESOF THE MORE THAN 23 MILLIONWOMEN IN SERVICE MEMBERS WHOPROUDLY SERVED OUR COUNTRY ANDSIGNED ON THE DOTTED LINE,KNOWING WHAT THEIR FATE MAY BE.[GUNSHOTS]




You Might Like


Related videos from verified sources

Douglas County holds reverse Veterans Day Parade [Video]

Douglas County holds reverse Veterans Day Parade

Douglas County holds reverse Veterans Day Parade

Credit: KEZIPublished
With Veterans Day Parade Canceled, Pittsburgh Holds Smaller Tributes To Honor Veterans [Video]

With Veterans Day Parade Canceled, Pittsburgh Holds Smaller Tributes To Honor Veterans

Pittsburgh is known for its huge Veterans Day parade to honor those who served, but with COVID-19 canceling this year’s parade, several smaller tributes were held in the area; KDKA's Paul Martino..

Credit: KDKA CBS 2 Pittsburgh     Duration: 02:41Published
Shelbyville honors veterans with parade ahead of veterans day [Video]

Shelbyville honors veterans with parade ahead of veterans day

Shelbyville honored their veterans Sunday with a parade through the town. Veterans day is a day where we celebrate freedom because of our soldiers.

Credit: NewsChannel 5 Nashville     Duration: 02:02Published