Policía de Chico State arresta a hombre por hacer pintas en edificios Video Credit: KHSL - Published 1 week ago Policía de Chico State arresta a hombre por hacer pintas en edificios Gracias a los registros de compras de una tienda de artículos de arte, un hombre fue arrestado por rayar dos edificios de Chico State. 0

shares ShareTweetSavePostSend ### la poliía chico state rastró las ventas de articulos de arte para arrestar a un sospechoso de hacer pintas y vandalismo. La poliía de la universidad dice que dos edificios en el campus fueron vandalizados el martes y la investigacón los condujo a una tienda de suministros de arte local. Señalan que justin nussbaum fue captado en camara comprando plumas y marcadores. Nussbaum fue arrestado luego de ser entrevistado. Los investigadores dicen que nussbaum tambén es sospechoso de casos de vandalismo en el centro. Esos casos esán en manos de la poliía de chico.###





