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Ring doorbell recall

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:32s - Published
Ring doorbell recall

Ring doorbell recall

Select models of Ring doorbells are being recalled after reports of burns and injuries.

NOT WORRY ABOUT THEIR PERSONALHEALTH INFORMATION BEINGPERMANENTLY STORED OR SHARED.REPORTS OF FIRES AND EVEN SOMEINJURIES ARE CAUSING A MASSIVERECALL OF RING DOORBELLSRING HAS ISSUED A RECALL ON ITSSECOND-GENERATION, DOORBELLSYSTEM WITH THE MODEL NUMBER"5-U-M-5-E-5."THE MAIN PROBLEM CENTERS AROUNDTHE BATTERY.WHEN WRONG SCREWS ARE USED FORINSTALLATION, THEY TEAR THEBATTERY, WHICH CAN LEAD TO FIRE.NEARLY TWO DOZEN INCIDENTS HAVEBEEN REPORTED, WITH SEVERALPEOPLE SUFFERING MINOR B




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If you purchased Ring’s new entry-level doorbell over the past few months, you may want to check...
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