WAAY 31 en español 13 de noviembre

shares ShareTweetSavePostSend Buenas tardes! Gracias por estar con nosotros este viernes 13 de noviembre. Yo soy alexandra torres-perez aqui con las noticias principales de hoy. Mitad de los condados en la parte norte de alabama ahora estan bajo un riesgo muy alto. Los condados de madison, limestone, lauderdale y colbert ahora estan bajo riesgo rojo. El condado de marshall ya estaba bajo un riesgo muy alto. Los restos de los condados fueron clasificados como un riesgo moderado a bajo. El estado añadio casi 2 mil 300 casos nuevos de coronavirus desde ayer. El departamento de salud dice que este aumento no fue causado por un retraso de informacion. En vez -- el aumento fue causado por transmission comunitarias! Hay mas de 180 mil casos confirmados y otros mas de 33 mil casos probable. Tambien hay casi 3 mil muertes de coronavirus. Mas de 88 mil personas si han recuperado del virus. Es un aumento de casi 3 mil 600 personas en la ultima semana. Escuelas a traves el estado reportaron 536 casos nuevos de coronavirus esta semana. Ahora hay mil 592 casos en escuelas de kinder a secundaria. La mayoria de escuelas en la parte norte de alabama reportaron 15 a 35 casos nuevos. Las escuelas de la ciudad de huntsville reporto el numero mas alto con 39 casos nuevos. Varias escuelas estan cambiando a clases virtuales por el aumento de casos. Las escuelas secundarias de huntsville y columbia. Y las escuelas primarias de goldsmith schiffman y ridge crest van a cambiar a clases en linea hasta el fin del mes. Escuelas de la ciudad de huntsville ya planificaron dias virtuales para todas las escuelas el 23 y 24 de noviembre. La escuela de sparkman middle tambien va cambiar a clases virtuales este lunes. El distrito de escuelas del condado de madison reporta 3 casos y 112 personas bajo cuarentena. Esta es la seguna escuela del distrito que cambiara al aprendizaje remoto. La escuela primaria de harvest tambien va tener clases en linea hasta el 30 de noviembre. Las escuela secundaria de east limestone y east limestone middle van a tener clases en linea hasta el 30 de noviembre. Casi 400 estudiantes y 16 empleados estan bajo cuarentena. El distrito dice que no tienen suficiente sustitutos. Las escuelas van a ser desinfectadas en las proximas 2 semanas. Escuelas del condado de colbert tuvieron su ultimo dia de clases en persona por el resto del año hoy. El distrito cambio a clases virtuales porque no tienen suficiente sustitutos. Mas de 100 estudiantes y empleados estan bajo cuarentena. Personas quienes solicitan por beneficios de desempleo pronto tendran que hacer mas para esos beneficios. Los cambios el departamento de trabajo anuncio hoy al regresar. La policia de huntsville esta buscando a este sospechoso. Oficiales dicen que patrick moore esta conectado a un tiroteo cual ocurrio al principio del mes. Investigadores dicen que moore le disparo a 2 victimas varias veces en la calle de wilson. Las victimas fueron encontrados en un carro cerca de pulaski pike. Moore esta siendo acusado de intento de asesinato y asalto. Si ustedes tienen cualquier informacion -- llame a la policia. En una entrevista con alabama daily -- el senador electo de los estados unidos tommy tuberville explico su visita a la capital. Tuberville se reunio con varios senadores republicanos y democraticos. El dice que esta interesando en ser parte de varios comites como el comite de fuerzas harmadas y comite de agricultura. Tuberville dice que quierre representar varias personas del estado como contractores de defensa y veteranos. El departamento de trabajo planifica resumir su requerimiento de busqueda de trabajo para beneficios de desempleo. El requerimiento fue suspendido por la pandemia. El departamento planifica requirirlo otra vez el primero de enero. Mas detalles sobre los requisitos van a ser anunciados en el proximo mes. Casi 8 mil 800 personas en alabama solicitaron por beneficios de desempleo. Es el reporte mas alto desde septiembre. Mas de 3 mil 300 de esas solicitudes eran relacionadas con la pandemia. Mas de mil 500 de todas los solicitudes fueron reportadas en la parte norte de alabama. Ms de 70 vendedores participarn en el holiday market at midcity este domingo. Nosotros hablamos con los dueños de stucchi's jewelry quienes planifican compartir su orgullo hispano este fin de semana. "estamos muy emocionados de participar realmente. Es la primera vez que vamos a estar all y nos ojal poder exhibir nuestras joyas para que las personas aqu en huntsville y alrededores puedan tener la posibilidad de comprar nuestras joyas que son hechas a mano, "es muy emocionante. Estoy muy entusiasmada porque yo soy de per y poder traer algo desde mi pas y puedo compartirlo con las personas de la ciudad, y que compran y llevan algo artesanal, a mi me llena de mucho orgullo y satisfaccin, el holiday market at midcity tendr lugar el 15 de noviembre de 1 a 6 p.m. Tenemos mas informacion sobre la tienda de stucchi's jewelry en nuestra pagina de web waay tv punto com. Vamos a traerte las ultimas noticias en español cada dia de lunes





