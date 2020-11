Llega lluvia al norte de california Video Credit: KHSL - Published 5 minutes ago Llega lluvia al norte de california La zona de Redding tuvo lluvia durante la mañana creando poca afluencia de gente en parques. 0

shares ShareTweetSavePostSend Pero hoy tuvimos nuestra primera lluvia de la temporada. Estas son las hermosas postales que nos trajo esta primera lluvia al norte del estado. En redding poca gente salio a caminar al puente sundial, al sendero del rio sacramento y al parque de exploracón de





You Might Like